Футболист "Шахтера" оригинально поздравил капитана "Динамо" с днем рождения

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов оригинально поздравил своего кума и по совместительству капитана "Динамо" Сергея Сидорчука с 30-летием.

На своей странице в Instagram футболист "горняков" опубликовал картинку, на которой он и игрок киевлян изображены в роли героев известного фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"Встретились два кума и-и-и… После этих слов начинаются истории, которых хватит на сборник анекдотов, причем на несколько томиков. Поэтому, Кум, с Днем рождения! Будь мне здоров. И еще больше нам с тобой историй-анекдотов", – подписал Кривцов публикацию в социальной сети.

Напомним, что Сидорчук начинал футбольную карьеру в запорожском "Металлурге", после чего перешел в "Динамо" зимой 2013 года. С тех пор он принял участие в 256 матчах за киевлян во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

В нынешнем сезоне капитан столичного клуба отыграл 33 поединка, в которых записал на свой счет 3 мяча и 2 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кривцов показал подписчикам свою обновленную квартиру в Киеве.