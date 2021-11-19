Футболист сборной Украины Зинченко прикоснулся к 'Золотому мячу'

Один из лидеров сборной Украины по футболу, полузащитник Александр Зинченко, очень насыщенно провел время в лагере "сине-желтых". В решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 в Боснии после победного гола Зинченко был признан лучшим. А по возвращению на родину у Александра состоялась памятная встреча с легендарным футболистом киевского "Динамо" Игорем Белановым.

На своей странице в Instagram 24-летний игрок английского "Манчестер Сити" похвастался фотографией с 61-летним одесситом. Зинченко даже дали подержать "Золотой мяч" – приз лучшего футболиста Европы, который в 1986 году получил Беланов.

Видео дня

"С одним из трех украинских обладателей "Золотого мяча", – подписал Саша снимок. Напомним, что почетный приз также завоевывали наши Олег Блохин и Андрей Шевченко.

Зинченко помог сборной Украины пробиться в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Уже в воскресенье, 21 ноября, "Манчестер Сити" украинца в матче чемпионата Англии принимает "Эвертон". Пока что команда Александра занимает второе место в АПЛ, на три очка отставая от "Челси".

На ближайшие недели Зина вернется к жизни в Англии с женой, дочерью и двумя французскими бульдогами.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Зинченко встретила футболиста неприличным жестом: "На что наиграл, то и получил".