Футболист сборной Украины забил уникальный гол с нулевого угла. Видео

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик отметился потрясающим ударом в матче 10-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против ФК "Львов". 24-летний футболист сборной Украины открыл счет на 2-й минуте поединка.

Получив пас от Александра Пихаленка Довбик сместился по левому флангу и редчайшим ударом с нулевого угла прошил вратаря. Этот удар стал единственным и победным в поединке.

Этот успех позволил клубу из Днепра набрать 19 очков и выйти на 3-е место в УПЛ.

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Напомним, что Довбик стал героем нашей национальной команды на Евро-2020.

В матче 1/8 финала против Швеции он вышел на замену в овертайме, чтобы вывести сборную в исторический четвертьфинал на последней минуте дополнительного времени.

В нынешнем сезоне Артем принял участие в восьми поединках украинской Премьер-лиги. На его счету 4 гола и 4 результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ганский нападающий стал знаменитым в сети после того, как его фантастический сольный проход закончился эффектным голом.