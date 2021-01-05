Футболіст збірної України забив переможний гол на останніх секундах. Відео

Український нападник "Коньяспора" Артем Кравець приніс перемогу своїй команді в домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая" (4:3).

31-річний футболіст збірної України вийшов на заміну на 58-й хвилині і через півгодини забив вирішальний гол.

Кравець на 92-й хвилині відгукнувся на прострільну флангову передачу і в дотик відправив м'яч у шістку воріт, зробивши рахунок 4:2. Через 5 хвилин гості змогли скоротити відставання до мінімуму, але від поразки так і не пішли.

Ця перемога дозволила "Коньяспору" набрати 22 очки і піднятися в турнірній таблиці на 8-е місце. У команди українця 6 перемог і 6 поразок в 16 іграх.

Відзначимо, що цей гол став для Артема другим поспіль за останні кілька днів. 3 січня український форвард відзначився забитим м'ячем у виїзному матчі турецької першості проти "Хатайспора".

У листопаді Кравець розповів, як насправді пішов з "Динамо".