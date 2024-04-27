Футболист сборной Украины угодил в громкий скандал во Франции

Украинский защитник "Бордо" Даниил Игнатенко обвиняется в расизме, сообщает L’Equipe. По информации прессы, 27-летний игрок сборной Украины в матче 34-го тура Лиги 2 (второй по силе футбольный дивизион Франции) оскорбил игрока "Дюнкерка" Альюна Ба.

Уроженец Запорожья назвал темнокожего футболиста "black pussy" (переводится с английского "черная киска", но по смыслу – "черная п**да", "неженка").

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) начал расследование дела украинца. В отчете делегата уточняется, что на 64-й минуте Ба перед тем, как быть заменен, стал жертвой оскорблений.

Тренер "Бордо" Альбер Риера на пресс-конференции с сожалением отметил, что "когда происходит что-то подобное приходится говорить об этом, а не о спортсмене. Я не могу контролировать то, что игроки говорят на поле. Мы все против расизма, мы все боремся с ним. Мы должны осудить все происходящее".

По данным L'Equipe , "Дюнкерк" не исключает возможности подачи судебного иска.

Отметим, что матч "Бордо" - "Дюнкерк" завершился со счетом 2:0. Украинский футболист провел на поле 74 минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января Игнатенко провел феерический матч 1/32 финала Кубка Франции против "Антант" . Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и во втором тайме забил гол, сравняв счет (1:1).

Напомним, что Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" из "Шахтера" в июле 2022 года за 1 млн евро.

С того времени провел за французский клуб 80 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 ассистов.

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