Футболист сборной Украины сделал хет-трик и отдал ассист в чемпионате Бельгии. Видео

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук провел фантастический матч против "Мускрона" (4:0) в 27-м туре чемпионата Бельгии, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Наш соотечественник открыл счет в поединке на 28-й минуте после флангового прострела. Он получил мяч в центре штрафной площади, одним касанием обработал мяч, а вторым мощно пробил в дальний угол.

Уже во второй половине второго тайма "Гент" удвоил свое преимущество. Яремчук забежал за спину защитнику, получил пас на ход и не пожадничал, выдав ассист на своего партнера по команде.

Роман оформил дубль на 85-й минуте, без проблем завершив красивую комбинацию ударом с линии вратарской.

Уже в компенсированное время нападающий оформил хет-трик после подачи углового. Он опередил соперников на ближней штанге и точно пробил головой в ближнюю девятку.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Яремчуку наивысшую оценку – 10 из 10.

Теперь "Гент" занимает 12-е место в чемпионате Бельгии. В активе клуба 36 очков после 27 матчей. "Мускрон" борется за выживание и идет третьим с конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман помог своей команде выйти в четвертьфинал Кубка страны, забив один из голов.