Футболист сборной Украины, родившийся в Израиле, эмоционально отреагировал на атаку террористов ХАМАСа

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков поддержал Израиль. 25-летний футболист сборной Украины сделал у себя в Instagram перепост публикации одного из израильских пабликов, посвященных атаке террористов ХАМАСа.

"Что происходит в этом мире… Израиль", - написал Цыганков, добавив эмоджи сложенных в молитве рук.

Напомним, что Виктор Цыганков родился родился в городе Нагария. После того, как отец Виктора завершил футбольную карьеру, семья Цыганковых переехала из Израиля в Украину.

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Ранее футболист "Шахтера" и молодежной сборной Израиля Став Лемкин эмоционально прокомментировал атаку на свою страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Стоит отметить, что палестинские террористы целенаправленно убивают мирных жителей Израиля. В соцсети опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Более того, боевики ХАМАС издеваются над телами погибших людей.

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