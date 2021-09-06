Футболист сборной Украины попал в тройку лучших игроков пятого тура отбора на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Николай Шапаренко занял третье место в рейтинге лучших игроков пятого тура отбора на чемпионат мира 2022 года. В поединке против Франции наш соотечественник отличился голом, который принес команде Александра Петракова ничью со счетом 1:1.

Яркое выступление украинца было отмечено на официальной странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter. Выше нашего соотечественника в списке оказались швейцарский голкипер Ян Зоммер и македонец Эзджан Алиоски.

Зоммер записал на свой счет несколько фантастических сейвов в матче с действующими чемпионами Европы итальянцами. Также в его активе отбитый пенальти. Алиоски забил гол и отдал результативную передачу в выездном поединке против Исландии, но Северная Македония все равно не сумела победить, пропустив два мяча в последние 15 минут встречи.

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Отметим, что после ничьей с Францией на счету Украины 5 очков после 5 матчей квалификации на Мундиаль. Для выхода напрямую необходимо занимать первое место, а для участия в плей-офф – второе.

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