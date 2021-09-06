Букмекеры изменили котировки на выход Украины на ЧМ-2022 после ничьей с Францией

У спортивных аналитиков практически не осталось сомнений в том, что Франция займет первое место в группе D и напрямую выйдет на чемпионат мира 2022 года в Катаре после ничьей с Украиной (1:1) в матче, который состоялся 4 сентября в Киеве. Наша сборная хоть и осталась фаворитом на вторую позицию, но ее шансы на выход в плей-офф квалификации уменьшились.

Если ранее на попадание подопечных Александра Петракова в двойку лучших в группе можно было поставить за коэффициент 1,72, то теперь это можно сделать за 2,20. Финны благодаря минимальной победе над Казахстаном (1:0) обошли нашу национальную команду в таблице и значительно увеличили свои шансы на первое-второе место: 2,37 вместо 3,75.

Вероятность выхода Боснии и Герцеговины с одной из двух первых позиций осталась на уровне 4,00.

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Отметим, что сборной Украины осталось провести три матча в отборе на ЧМ-2022. Подопечных Петракова ждет выездной поединок с Финляндией и две игры с Боснией.

Напомним, что на Мундиаль попадут победители групп, а вторые места сыграют в необычном плей-офф, по итогам которого на турнир из 12 участников выйдут еще три национальные команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, каким образом Украина может попасть на чемпионат мира в Катаре.