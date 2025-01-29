Футболист сборной Украины по фамилии 'Е*ать' и прозвищу 'Х*й' произвел небывалый ажиотаж в Турции. Видео

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан подписал официальный контракт с турецким "Трабзонспором", вызвав бурную реакцию у местных фанатов. Причиной дикого ажиотажа стала фамилия футболиста.

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Теперь болельщики "Трабзонспора" будут следить за выступлениями украинца с особым интересом, ведь его фамилия в турецком языке имеет весьма двусмысленную ассоциацию.

Sikan с турецкого переводится как глагол "е*ать", "тра*ать". Как подметил Telegram-канал Zorya Londonsk, прозвище Сикана - Сик (латиницей "sik") и производные от него в турецком сленге также имеют довольно пикантные значения. Sik переводится как "х*й".

Неудивительно, что некоторые фанаты, журналисты и даже представители клуба поспешили уточнить у самого футболиста, как правильно произносить его фамилию. Даниил спокойно подтвердил, что его фамилия — Сикан, а в командах его часто называли Сик или Сика.

Под каждой новостью с Сиканом собирается толпа турецких болельщиков, которые упражняются в остроумии.

Как сообщал OBOZ.UA, сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

Комментируя свой переход, 23-летний уроженец Житомира признался, что ему грустно покидать донецкий "Шахтер", цвета которого он защищал на протяжении четырех сезонов.

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