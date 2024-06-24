Футболист сборной Украины перешел в чемпионат США – СМИ

Защитник сборной Украины Александр Сваток продолжит карьеру в чемпионате MLS. 29-летний футболист подписал контракт с клубом "Остин", который был основан в 2018 году, а в высшей лиге первенства США выступает три последних сезона.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист издания The Athletic Том Боджерт. По его данным, стороны уже подписал контракт, а Сваток присоединится к своей новой команде уже после чемпионата Европы в Германии.

При этом неизвестно, какую сумму отступных получит "Днепр-1" за своего капитана, который отыграл за клуб 109 матчей. Портал Transfermarkt оценивает украинца в два миллиона евро.

Сваток за свою карьеру выступал в "Заре", хорватском "Хайдуке", луцкой "Волыни". В его активе шесть матчей за сборную Украины, в составе которой он сейчас выступает на Евро-2024.

Отметим, что в чемпионате США выступают два украинца – Сергей Кривцов в "Майами" и Евгений Чеберко в "Коламбус Крю".

Как сообщал OBOZ.UA, центральный защитник сборной Украины Илья Забарный заявил об отказе от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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