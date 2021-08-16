Футболист сборной Украины отдал ассист и был удален с поля в матче чемпионата Бельгии. Видео

Левый защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь стал заметной фигурой на поле в выездном матче четвертого тура чемпионата Бельгии против "Зюльте Варегема". Его команда разгромила соперников со счетом 4:0.

Клуб нашего соотечественника владел территориальным преимуществом на протяжении всего поединка и постоянно создавал угрозу у ворот хозяев. Действующие чемпионы страны впервые огорчили "Зюльте Варегем" перед перерывом, а затем отличились еще дважды во втором тайме.

На 75-й минуте Соболь подключился к атаке, получил длинную передачу от партнера и в одно касание переправил мяч на Шарля де Кетеларе, который легко переиграл голкипера. В добавленное ко второй половине время украинец оставил "Брюгге" в меньшинстве, сорвав опасный выпад хозяев, за что увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.

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После четырех матчей команда нашего соотечественника идет на третьем месте с 8 очками в активе. На счету "Зюльте Варегема" 4 пункта и 14-я позиция в таблице.

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