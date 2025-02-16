Футболист сборной России отказался говорить на русском языке после матча в Париже. Видео

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выбрал французский язык для комментариев после матча чемпионата Франции по футболу с "Тулузой". Встреча завершилась победой парижан с минимальным счётом 1:0, и Сафонов, который вышел в стартовом составе и не пропустил, не стал комментировать игру на своем родном языке.

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"Да, это была трудная победа, но очень важная. Это Париж. Для меня сегодня был спокойный матч с небольшим количеством моментов. Однако было трудно сохранять спокойствие", — сказал он в интервью DAZN.

Интересно, что вратарь отказался от общения на русском языке, несмотря на то, что в составе "ПСЖ" есть несколько русскоязычных игроков. Сафонов за короткое время, по словам болельщиков и экспертов, выучил французский язык на удивление быстро — его знание уже называют лучшим среди иностранных футболистов клуба.

25-летний уроженец Краснодара отметил, что его прогресс в изучении французского не был лёгким процессом, так как у него много матчей и тренировки, но он продолжает работать над языком. "Я стараюсь заниматься французским 2-3 раза в неделю, но иногда бывает сложно — много матчей, не хватает времени", — рассказал вратарь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сафонов окончательно проиграл один из судов по алиментам. Таким образом, футболист сборной России будет обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.

Напомним, что парижский клуб приобрел вратаря у "Краснодара" за 20 миллионов евро в июне этого года. Сафонов стал самым дорогим голкипером в истории ПСЖ.

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