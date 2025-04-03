Футболист сборной РФ заявил, что гордится российским паспортом, но уезжать из Норвегии не собирается

Футболист сборной России Никита Хайкин заявил, что гордится российским паспортом, но не планирует покидать Норвегию, где он сейчас играет за местный "Буде-Глимт". 29-летний вратарь объяснил, что для него получение паспорта разных стран связано с личными и профессиональными обстоятельствами, и подчеркнул, что, несмотря на все свои паспорта, он считает Россию своей родиной.

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"Я горжусь тем, что у меня есть российский паспорт, — отметил Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну для проекта Okko "Западная трибуна". — Я вырос в России, и это важный для меня элемент идентичности. Очень много родных и друзей там. Он даёт ощущение того, что я русский".

Хайкин, родившийся в Израиле, имеет также паспорта этой страны и Великобритании. Он рассказал, что переехал в Израиль для того, чтобы не быть легионером, и что наличие израильского паспорта даёт ему удобства, такие как свободное путешествие по Европе и упрощённую визу в США. Пассаж о британском паспорте он объяснил тем, что получил его спустя 10 лет жизни в Англии, после чего открылся более широкий спектр возможностей.

Сейчас Хайкин проживает в Норвегии и планирует получить норвежский паспорт. Это необходимо ему для стабильности в плане жизни и работы в стране. "Без трудоустройства в Норвегии я не могу оставаться тут больше трех месяцев. Для нашей семьи это важно", — отметил он.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой "патриотизм" своего соотечественника.

Никита Хайкин стал известен благодаря своей успешной карьере в Норвегии. Он был частью команды, которая добилась победы в Лиге конференций над "Ромой" в 2021 году. Благодаря этой победе он был включён в расширенный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. На клубном уровне Хайкин был важной фигурой в "Будё-Глимт", с которым стал чемпионом Норвегии четыре раза (2020, 2021, 2023 и 2024 годы).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинский нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук провел блестящий поединок 1/8 финала Лиги Европы. 29-летний футболист сборной Украины вышел на поле во втором тайме и с интервалом в 8 минут дважды расписался в воротах норвежского "Буде-Глимпт", которые защищает россиянин Хайкин.

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