Два гола за 8 минут! Футболист сборной Украины унизил российского голкипера в еврокубке. Видео

Украинский нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук провел блестящий поединок 1/8 финала Лиги Европы. 29-летний футболист сборной Украины вышел на поле во втором тайме и с интервалом в 8 минут дважды расписался в воротах норвежского "Буде/Глимпт", которые защищает россиянин Никита Хайкин.

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На 53-й минуте Роман получил передачу от греческого одноклубника Христоса Музакитиса, воспользовался нерасторопными действиями норвежской защиты, выбежал один на один с Хайкиным и точно пробил в сетку.

На 65-й минуте украинский футболист оформил дубль. После массированной атаки Роману удался бильярдный удар от штанги.

Несмотря на такую великолепную игру и победу со счетом 2:1, греческий клуб не смог продолжить борьбу за евротрофей и вылетел из турнира. Ключевым стало разгромное поражение "Олимпиакоса" в первом матче 0:3.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля Яремчук провел свой лучший матч с момента перехода в "Олимпиакос", поучаствовав в трех голевых моментах в первом полуфинале Кубка Греции против АЕКа. Его команда одержала разгромную победу со счетом 6:0.

29-летний футболист сборной Украины впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе и провел свою вторую игру в Кубке Греции. Он отметился голевой передачей уже на 19-й минуте, ассистировав португальцу Андре Орте.

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