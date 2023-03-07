Футболист сборной РФ отказался выступать за Россию и ушел к украинскому тренеру

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян будет выступать за сборную Армении. 23-летний футболист принял приглашение украинского наставника армянской национальной команды Александра Петракова принять участие в предстоящему матче квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Турции 25 марта.

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Тикнизян является воспитанником российского спорта. Будучи этническим армянином родился в Санкт-Петербурге, где выступал за молодежные команды "Факел" и "Коломяги", после чего перешел в московский ЦСКА. Летом 2021 года подписал контракт со столичным "Локомотивом".

В свое время 5 раз сыграл за сборную России U19. Также в активе Тикнизяна 4 игры в футболке сборной России по футболу U20 и 7 матчей за сборную U21 (7 матчей).

"Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором", – цитирует Тикнизяна пресс-служба "Локомотива".

В текущем сезоне Наир успел провести 25 матчей за "Локо" во внутрироссийских турнирах. На счету игрока один гол и три ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петраков возглавил сборную Армении 14 января. Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составит 500-600 тыс. евро в год.

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