Футболист сборной Англии включил "режим Месси" и забил гол-шедевр. Видео

Нападающий "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе забил фантастический гол в 17-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

22-летний игрок молодежной сборной Англии вышел в стартовом составе на домашний поединок против "Шеффилда" и отметился на 6-й добавленной минуте первого тайма.

При счете 1:0 гости попытались устроить прессинг. Мяч на своей половине поля получил Эзе и спокойно его протащил до чужой штрафной, не напрягаясь, обыграв половину команды. В стиле знаменитого капитана "Барселоны" Лионеля Месси Эзе обошел оппонентов и точно поразил шестерку ворот "Шеффилда". Матч завершился со счетом 2:0.

Эта победа позволила "Кристалу" набрать 22 очка и подняться на 14-ю строчку. "Шефилд" на 20-м месте замыкает турнирную таблицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник леверкузенского "Байера" Надим Амири отметился невероятным голом в матче 14-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом".