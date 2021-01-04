Футболіст збірної Англії ввімкнув "режим Мессі" і забив гол-шедевр. Відео

Максим Іншаков Футбол 21:39, 4.01.2021 Оновлено: 21:52, 4.01.2021

Нападник "Крістал Пелас" Еберечі Езе забив фантастичний гол у 17-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

22-річний гравець молодіжної збірної Англії вийшов у стартовому складі на домашній поєдинок проти "Шеффілда" і відзначився на 6-й доданій хвилині першого тайму.

За рахунку 1:0 гості спробували влаштувати пресинг. М'яч на своїй половині поля отримав Езе і спокійно протягнув його до чужого штрафного, не напружуючись, обігравши половину команди. У стилі знаменитого капітана "Барселони" Ліонеля Мессі Езе обійшов опонентів і точно вразив шістку воріт "Шеффілда". Матч завершився з рахунком 2:0.

Ця перемога дала змогу "Крісталу" набрати 22 очки й піднятися на 14-й рядок. "Шеффілд" на 20-му місці замикає турнірну таблицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник леверкузенського "Байєра" Надим Амірі відзначився неймовірним голом у матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини з "Айнтрахтом".

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