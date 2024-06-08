Футболист 'Оренбурга' напал на мать подруги, когда его застукали в постели с 5 проститутками

Полузащитник "Оренбурга" Хорди Томпсон попал в скандал на родине в Чили, сообщает En Cancha со ссылкой на портал Maldita Farandula, 19-летний нападающий попытался избить мать своей подруги Марии Хосефы Нуньес.

По информации источника, Томпсон арендовал жилье у матери Марии в Пеньялолене. Когда пожилая женщина пришла проверить жилище, она застала футболиста в постели вместе с пятью девушками легкого поведения.

Между спортсменом и домовладелицей возник словесная перепалка, которая переросла в конфликт. От тяжелых травм женщину спас тот факт, что она была не одна, а со своим мужем, который ее смог защитить.

Хорди и Марию связывают давние дружеские отношения. Девушка встречается с другим чилийским футболистом Хоаном Крузом из "Эвертона", с которым Томпсон тренировался в "Каса Альба".

Томпсон перешел в аренду в российский клуб в начале этого года. Перед отъездом из Чили Мария его тепло поздравила с днем рождения, назвав "любимым братиком".

Накануне "Оренбург" сообщил, что клуб воспользовался опцией приоритетного права выкупа трансфера форварда, оформив полноценный контракт.

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