Футболист "Ливерпуля" забил невероятный гол "шведой" в Лиге чемпионов, отправив мяч по сумасшедшей траектории. Видео
Полузащитник английского "Ливерпуля" Тьяго Алькантара отметился фантастическим голом в матче 5-го тура Лиги чемпионов. 30-летний футболист сборной Испании открыл счет в домашней игре против "Порту".
На 52-й минуте хозяева неудачно разыграли штрафной, Тьяго подкараулил отскок и хлестким ударом с лета, внешней частью стопы (шведой) выстрелил с 29 метров. Мяч по сумасшедшей траектории пролетел между ног у всех игроков и попал четко в шестерку ворот Диого Кошты.
Гол вызвал бурную реакцию не только на трибунах. Одноклубник Алькантары Жоэль Матип, увидев этот момент с выгодной позиции, схватился за голову и побежал поздравлять партнера (на видео на заднем плане справа).
Matip 😁😁🤣 pic.twitter.com/LwPTJY6XiA— 🏆🏆🏆Demaneyez🏆🏆🏆 (@DjDoyle78) November 24, 2021
Второй голкипер "Ливерпуля" Адриан на скамейке запасных не смог поверить в увиденное и схватился за голову. Его реакция уже стала мемом и разлетелась по социальным сетям.
Испанский хавбек не только стал лучшим игроком встречи, но и получил награду от УЕФА.
Его мяч был назван лучшим в туре Лиги чемпионов.
🎯 Хефти— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2021
👌 Алькантара
💥 Педру Гонсалвеш
😎 Левандовски
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Тьяго переплюнул даже космический шедевр от Роберта Левандовски, который тот оформил в киевском матче с "Динамо".
Напомним, что матч "Динамо" – "Бавария" завершился со счетом 1:2. У чемпиона Украины голом отметился Денис Гармаш.