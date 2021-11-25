Футболист "Ливерпуля" забил невероятный гол "шведой" в Лиге чемпионов, отправив мяч по сумасшедшей траектории. Видео

Полузащитник английского "Ливерпуля" Тьяго Алькантара отметился фантастическим голом в матче 5-го тура Лиги чемпионов. 30-летний футболист сборной Испании открыл счет в домашней игре против "Порту".

На 52-й минуте хозяева неудачно разыграли штрафной, Тьяго подкараулил отскок и хлестким ударом с лета, внешней частью стопы (шведой) выстрелил с 29 метров. Мяч по сумасшедшей траектории пролетел между ног у всех игроков и попал четко в шестерку ворот Диого Кошты.

Видео дня

Гол вызвал бурную реакцию не только на трибунах. Одноклубник Алькантары Жоэль Матип, увидев этот момент с выгодной позиции, схватился за голову и побежал поздравлять партнера (на видео на заднем плане справа).

Второй голкипер "Ливерпуля" Адриан на скамейке запасных не смог поверить в увиденное и схватился за голову. Его реакция уже стала мемом и разлетелась по социальным сетям.

Испанский хавбек не только стал лучшим игроком встречи, но и получил награду от УЕФА.

Его мяч был назван лучшим в туре Лиги чемпионов.

🎯 Хефти

👌 Алькантара

💥 Педру Гонсалвеш

😎 Левандовски



Кто забил Гол недели в #ЛигаЧемпионов? Голосуй! 👇#UCLGOTW | #ГолНеделиЛЧ — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2021

Тьяго переплюнул даже космический шедевр от Роберта Левандовски, который тот оформил в киевском матче с "Динамо".

Напомним, что матч "Динамо" – "Бавария" завершился со счетом 1:2. У чемпиона Украины голом отметился Денис Гармаш.