Футболист, которым интересовалось "Динамо", побил одноклубника во время матча. Видео

Бразильский защитник "Галатасарая" Маркао не сумел сдержать эмоции во время выездного матча первого тура турецкой Суперлиги против "Гиресунспора" (0:2). Он проявил излишнюю агрессию по отношению к одноклубнику и был удален с поля.

На 64-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу гостей футболист вступил в конфликт с Керемом Актюркоглу. Игрок его команды жестом призвал Маркао замолчать, но это только вывело бразильца из себя. Он подбежал к турку и несколько раз ударил его: один раз головой и два раза по лицу.

На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 03:00.

Несмотря на удаление защитника, "Галатасарай" спокойно довел дело до победы в поединке. "Гиресунспор", который является дебютантом Суперлиги, играл вдесятером с 45-й минуты.

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Напомним, что ранее в трансфере Маркао было заинтересовано киевское "Динамо". Согласно информации, которая появлялась в СМИ, украинский клуб пытался подписать его в 2020 году, а весной 2021-го внимательно следил за ситуацией с его контрактом. 25-летний бразилец все же подписал новое соглашение с "Галатасараем".

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