Футболист из Узбекистана забил гол-невидимку. Видео

Нападающий "Коканда" Мумин Мелиев в гостевом матче 5-го тура Суперлиги Узбекистана против "Машъала" забил гол с обратной стороны ворот.

На 52-й минуте 24-летний футболист ворвался в штрафную соперникаи пробил с острейшего угла. Мяч попал в штангу, а от нее через внешнюю сторону сетки влетел в ворота. Этот момент не увидел ни один из арбитров и гол был засчитан.

В итоге "Коканд" победил со счетом 2:0. Лишь после матча супервайзер, проверяя сетку, обнаружил, что она легко пропускает футбольный снаряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бельгийский нападающий "Ноттс Каунти" Элиша Сэм отметился невероятным ударом в четвертьфинальном матче Кубка Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорда".