Футболист из английской Премьер-лиги делает украинский паспорт – Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что защитник английского "Вулверхэмптона" Максимилиан Килман начал процесс получения паспорта гражданина нашей страны.

В эфире программы "Великий футбол" наставник национальной команды отметил, что разговоры о вызове этого игрока в расположение сборной можно будет вести только после того, как он получит соответствующий документ.

"Если футболист хочет играть за сборную Украины, сначала он должен получить паспорт. Что касается Макса Килмана, то, насколько я знаю, у него идет этот процесс. Мы будем реагировать в зависимости от того, как быстро он получит паспорт на руки", – заявил Шевченко.

Отметим, что мама защитника "Вулверхэмптона" является уроженкой Киева. По словам Килмана, ранее он проводил много времени в столице Украины.

Максимилиан полностью сконцентрировался на профессиональном футболе только в 2018 году, когда попал в структуру "Вулвз". До этого он выступал за сборную Англии по футзалу. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в английской Премьер-лиге, в которых Килман отличился одной результативной передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ганский легионер полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу заявил, что хочет выступать за сборную Украины.