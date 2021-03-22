Футболіст з англійської Прем'єр-ліги робить український паспорт – Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що захисник англійського "Вулверхемптона" Максимільян Кілман розпочав процес отримання паспорта громадянина нашої країни.

В ефірі програми "Великий футбол" наставник національної команди зазначив, що розмови про виклик цього гравця в розташування збірної можна буде вести тільки після того, як він отримає відповідний документ.

"Якщо футболіст хоче грати за збірну України, спочатку він має отримати паспорт. Що стосується Макса Кілмана, то, наскільки я знаю, у нього йде цей процес. Ми будемо реагувати в залежності від того, як швидко він отримає паспорт на руки", – заявив Шевченко.

Відзначимо, що мама захисника "Вулверхемптона" є уродженкою Києва. За словами Кілмана, раніше він проводив багато часу в столиці України.

Максимільян повністю сконцентрувався на професійному футболі тільки в 2018 році, коли потрапив у структуру "Вулвз". До цього він виступав за збірну Англії з футзалу. У нинішньому сезоні на його рахунку 15 матчів в англійській Прем'єр-лізі, в яких Кілман відзначився однією результативною передачею.

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