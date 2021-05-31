Футболист "Динамо" признался в нежелании играть за клуб в следующем сезоне

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль признался, что хочет играть за "Тенерифе" в следующем сезоне. На протяжении последнего года он выступал в родном чемпионате на правах аренды.

На сайте издания Radio Marca Tenerife появилось интервью с форвардом, в котором он рассказал, что еще не знает, что ждет его впереди. По словам испанца, все зависит от киевского клуба.

"Надеюсь, что я смогу выступать за "Тенерифе" в следующем сезоне. Но еще ничего не решено. Последнее слово в этой ситуации будет за клубом, которому я принадлежу", – заявил Соль.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах за команду. В них он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. С его помощью "Тенерифе" финишировал на 14-м месте во втором по силе испанском дивизионе.

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Напомним, что Соль пополнил состав "Динамо" зимой 2019 года после результативной игры в чемпионате Нидерландов, однако в Киеве у него не получилось показать свои лучшие качества. За это время он появился на поле только 23 раза, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" якобы готов предложить 12 миллионов евро за 18-летнего защитника "Динамо" Илью Забарного. СМИ назвали эту информацию "вбросом" и рассказали о запросах президента киевлян Игоря Суркиса и планах главного тренера команды Мирчи Луческу.