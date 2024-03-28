Футболист 'Динамо' избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий в аренде за братиславский "Слован", получил условный тюремный срок за домашнее насилие, сообщает RTL Today. 28-летний футболист сборной Люксембурга приговорен к 18 месяцам условно и штрафу 1500 евро за то, что избил свою бывшую подругу – мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

Всего же обвинения против игрока включали три эпизода нападения на различных людей, один из которых касался Боланд. Также суд присудил Жерсона возместить ущерб 28-летней девушке на сумму 2430 евро.

Прокурор также требовал, чтобы Родригес прошел курс лечения гнева. Адвокаты игрока требовали оправдательного приговора для своего клиента. Защита поставила под сомнение достоверность показаний бывшей девушки, а также поведение прибывших на место полицейских и прокурора, которые, по словам защиты, "слишком быстро приняли решение".

Инцидент случился 25 ноября 2022 года. Родригес, будучи в нетрезвом состоянии ударил Боланд кулаком по лицу. Первоначально пострадавшая не выдвигала никаких обвинений, однако позже рассказала обо всем в социальных сетях и подала в суд.

Отметим, что Жерсон долгое время встречался с украинской теннисисткой Ольга Янчук, выходивший последний раз на корт в сентябре 2019 года.

В свое время Ольга рассказывала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых.

27 ноября 2020 года Ольга родила ему сына, но в 2022-м пара распалась.

Вскоре Жерсон завязал отношение с Боланд, провстречался с Эмили несколько месяцев и даже имел с ней общий проект бренда одежды "Bogère".

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