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Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,8 т.
Футболист 'Динамо' избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий в аренде за братиславский "Слован", получил условный тюремный срок за домашнее насилие, сообщает RTL Today. 28-летний футболист сборной Люксембурга приговорен к 18 месяцам условно и штрафу 1500 евро за то, что избил свою бывшую подругу – мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

Всего же обвинения против игрока включали три эпизода нападения на различных людей, один из которых касался Боланд. Также суд присудил Жерсона возместить ущерб 28-летней девушке на сумму 2430 евро.

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Прокурор также требовал, чтобы Родригес прошел курс лечения гнева. Адвокаты игрока требовали оправдательного приговора для своего клиента. Защита поставила под сомнение достоверность показаний бывшей девушки, а также поведение прибывших на место полицейских и прокурора, которые, по словам защиты, "слишком быстро приняли решение".

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Инцидент случился 25 ноября 2022 года. Родригес, будучи в нетрезвом состоянии ударил Боланд кулаком по лицу. Первоначально пострадавшая не выдвигала никаких обвинений, однако позже рассказала обо всем в социальных сетях и подала в суд.

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Отметим, что Жерсон долгое время встречался с украинской теннисисткой Ольга Янчук, выходивший последний раз на корт в сентябре 2019 года.

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

В свое время Ольга рассказывала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых.

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

27 ноября 2020 года Ольга родила ему сына, но в 2022-м пара распалась.

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

Вскоре Жерсон завязал отношение с Боланд, провстречался с Эмили несколько месяцев и даже имел с ней общий проект бренда одежды "Bogère".

Футболист "Динамо" избил самую красивую девушку Люксембурга и получил приговор в суде

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