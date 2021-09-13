Футболист "Боруссии" Д впервые попробовал пиво, празднуя гол в чемпионате Германии. Видео курьеза

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признался, что впервые выпил пиво во время выездного матча против "Байера" в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Курьезный момент с его участием произошел после решающего гола в поединке, который закончился победой гостей со счетом 4:3.

На 77-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанд реализовал пенальти и побежал к трибунам, на которых сидели болельщики хозяев. Они начали показывать игрокам "Боруссии" Д нецензурные жесты и бросать в них стаканы с пивом.

Беллингем, который запрыгнул на спину Холанду, поймал один из предметов, летевших в него, и решил попробовать напиток. Сделав глоток, англичанин быстро выплюнул пиво и выбросил стаканчик.

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После матча на своей странице в Twitter футболист отметил, что напиток ему не понравился.

"Идеальный день для моего первого пива… Мне не понравилось", – написал Джуд.

Отметим, что победа позволила "Боруссии" Д подняться на третью строчку в турнирной таблице с 9 очками после 4 туров. На счету "Байера" 7 пунктов и шестая позиция в Бундеслиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшем сезоне победу в чемпионате Германии праздновала "Бавария". Мюнхенцы выиграли трофей в девятый раз подряд и повторили рекорд "Ювентуса".