Футболист "Аякса" исполнил "самый худший пенальти" в истории. Видео
Футболист молодежной команды "Аякса" Брайан Бробби стал настоящим героем в интернете после того, как не реализовал пенальти в матче чемпионата Голландии против "Алмере Сити".
Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу "Сити". В середине матча Бробби мог спасти ничью, однако не забил одиннадцатиметровый, а его удар стал хитом в сети. 19-летний уроженец Амстердама исполнил пенальти настолько неточно, что мяч улетел за пределы стадиона.
В Twitter такое исполнение назвали "самым худшим в истории".
🙈 Brian Brobbey schiet bij zijn penalty de bal het stadion uit!— ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2021
"Op een amateurveld zou je nu roepen: Zelf halen!"
#️⃣ #almjaj pic.twitter.com/n2X2s3yTNa
Brian Brobbey with probably the worst penalty I have ever seen in my life.... pic.twitter.com/OJltQQGVnV— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 30, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, защитник бразильского клуба "Пайсанду" Кайке Оливейра не смог забить решающий пенальти в финале местного Кубка Верди против "Куябы".
Судьба двухматчевого противостояния решалась в серии одиннадцатиметровых, где 28-летний футболист "Пайсанду" стал антигероем, и по мнению соцсетей автором самого нелепого удара в истории.