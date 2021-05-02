Футболист "Аякса" исполнил "самый худший пенальти" в истории. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Брайан Бробби

Футболист молодежной команды "Аякса" Брайан Бробби стал настоящим героем в интернете после того, как не реализовал пенальти в матче чемпионата Голландии против "Алмере Сити".

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу "Сити". В середине матча Бробби мог спасти ничью, однако не забил одиннадцатиметровый, а его удар стал хитом в сети. 19-летний уроженец Амстердама исполнил пенальти настолько неточно, что мяч улетел за пределы стадиона.

В Twitter такое исполнение назвали "самым худшим в истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник бразильского клуба "Пайсанду" Кайке Оливейра не смог забить решающий пенальти в финале местного Кубка Верди против "Куябы".

Судьба двухматчевого противостояния решалась в серии одиннадцатиметровых, где 28-летний футболист "Пайсанду" стал антигероем, и по мнению соцсетей автором самого нелепого удара в истории.

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