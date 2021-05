Футболист "Аякса" исполнил "самый худший пенальти" в истории. Видео

Футболист молодежной команды "Аякса" Брайан Бробби стал настоящим героем в интернете после того, как не реализовал пенальти в матче чемпионата Голландии против "Алмере Сити".

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу "Сити". В середине матча Бробби мог спасти ничью, однако не забил одиннадцатиметровый, а его удар стал хитом в сети. 19-летний уроженец Амстердама исполнил пенальти настолько неточно, что мяч улетел за пределы стадиона.

В Twitter такое исполнение назвали "самым худшим в истории".

Brian Brobbey with probably the worst penalty I have ever seen in my life.... pic.twitter.com/OJltQQGVnV