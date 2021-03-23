Франция – Украина: анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022

24 марта Украина стартует в отборе на мундиаль. Мы вновь сыграем с Францией, действующим чемпионом мира. Такое уже случалось, правда, в отборе на Евро-2000. В той квалификации мы ни разу не уступили, с французами оба раза сыграли вничью, но пропустили их на первое место, набрав на один зачетный бал меньше.

На данный момент аналитики Parimatch больше шансов на победу оставляют чемпионам мира. Впрочем, статистика напоминает, что Украина всегда была непростым соперником для Франции, так что предматчевые расклады вполне могут сильно измениться после стартового свистка. Наши футболисты должны помнить досадное поражение в прошлом году и обязательно захотят взять реванш.

Примечательно, что тогда в обоих матчах за Францию сыграл нынешний главный тренер команды Дидье Дешам, а также наш коуч сборной Андрей Шевченко и его помощник, а также эксперт Parimatch, Александр Шовковский.

Дешам, кстати, недавно пожаловался на график матчей. После Украины его команде нужно будет лететь в Казахстан. Тренер отметил, что привычный ритм игроков собьется и будет сложнее распределить силы на эти два матча.

К тому же, французы уже несут потери. Накануне форвард ПСЖ Мбаппе получил травму в матче против Лиона и был заменен. Повреждение не очень серьезное, но его могут поберечь в ближайшее время. Также из-за травмы не сыграет защитник Лейпцига Упамекано. Он дебютировал за сборную в сентябре 2020 года и успел провести за национальную команду 3 матча, забив при этом один мяч. Кстати, летом он станет игроком Баварии.

Без сомнений, для сборной Украины, официальным партнером которой является компания Parimatch, футбольный год начнется с настоящего испытания. Игра покажет, в какой мы форме и над чем еще стоит поработать. Ведь впереди не только отбор на мундиаль, но и Евро.

Напомним, что в финальную стадию чемпионата мира выйдут 10 победителей отборочных групп. Еще три путевки разыграют в стыковых матчах 10 сборных, занявших вторые места. Также на мундиаль поедут два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА.