Франція – Україна: анонс і прогноз на матч відбору ЧС-2022

24 березня Україна стартує у відборі на мундіаль. Ми знову зіграємо з Францією, чинним чемпіоном світу. Таке вже траплялося, правда, в відборі на Євро-2000. У тій кваліфікації ми жодного разу не поступилися, з французами обидва рази зіграли внічию, але пропустили їх на перше місце, набравши на один заліковий бал менше.

На даний момент аналітики Parimatch більше шансів на перемогу залишають чемпіонам світу. Втім, статистика нагадує, що Україна завжди була непростим суперником для Франції, так що передматчеві розклади цілком можуть сильно змінитися після стартового свистка. Наші футболісти повинні пам'ятати прикру поразку в минулому році та обов'язково захочуть взяти реванш.

Цікаво, що тоді в обох матчах за Францію зіграв нинішній головний тренер команди Дідьє Дешам, а також наш коуч збірної Андрій Шевченко і його помічник, а також експерт Parimatch, Олександр Шовковський.

Дешам, до речі, недавно поскаржився на графік матчів. Після України його команді потрібно буде летіти в Казахстан. Тренер відзначив, що звичний ритм гравців зіб'ється і буде складніше розподілити сили на ці два матчі.

До того ж, французи вже зазнають втрат. Напередодні форвард ПСЖ Мбаппе отримав травму в матчі проти Ліона і був замінений. Пошкодження не дуже серйозне, але його можуть поберегти найближчим часом. Також через травму не зіграє захисник Лейпцига Упамекано. Він дебютував за збірну у вересні 2020 року і встиг провести за національну команду 3 матчі, забивши при цьому один м'яч. До речі, влітку він стане гравцем Баварії.

Без сумнівів, для збірної України, офіційним партнером якої є компанія Parimatch, футбольний рік розпочнеться з справжнього випробування. Гра покаже, в якій ми формі і над чим ще варто попрацювати. Адже попереду не тільки відбір на мундіаль, але і Євро.

Нагадаємо, що до фінальної стадії чемпіонату світу вийдуть 10 переможців відбіркових груп. Ще три путівки розіграють у стикових матчах 10 збірних, що зайняли другі місця. Також на мундіаль поїдуть два кращих переможці груп Ліги націй УЄФА.