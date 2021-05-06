Франков рассказал, почему "Минай" закрылся в раздевалке и не хотел играть с "Шахтером"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, считает, что "Минай" не хотел выходить на игру с "Шахтером", потому что так можно было вернуть средства потраченные на ставки.

По словам журналиста, закарпатская команда отказалась исполнять указание о "сливе" матча.

"Должны были проиграть в три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков – как минимум. Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру – был единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения "Миная")", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Франков отметил, что футболисты оказались заложниками ситуации:

"У ребят конкретный тупик, да, игроки – заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждет немало открытий. Выживет ли "Минай"? Давайте будем честными: а это много кого волнует?"

Как сообщал OBOZREVATEL, после 30-минутных переговоров "Минай" все таки вышел на поле "Олимпийского" и сыграл с "Шахтером" в матче 25-го тура УПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "горняков".