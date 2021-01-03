Форвард сборной Украины забил очередной гол в чемпионате Турции. Видео

Нападающий сборной Украины и "Коньяспора" Артем Кравец отметился очередным голом в выездном матче 16-го тура чемпионата Турции против "Хатайспора".

Наш соотечественник открыл счет в поединке на 33-й минуте (на видео с 0:29). Он откликнулся на передачу партнера из пределов штрафной площади и пробил головой в противоход голкиперу.

Еще до перерыва хозяевам удалось вернуться в игру после красивого обводящего удара от Аарона Бупендзы. Во второй половине нападающему "Хатайспора" удалось сделать дубль и принести своей команде минимальную победу со счетом 2:1. В самой концовке клуб Кравца был близок к ничьей, но гол "Коньяспора" был отменен после использования системы VAR (видеоассистента арбитра) из-за офсайда.

Победа позволила хозяевам временно подняться на пятое место и на расстояние одного очка приблизиться к еврокубковой зоне. Команда нашего соотечественника идет в середине таблицы, занимая 11-ю позицию с 19 пунктами после 15 матчей.

Для Кравца этот поединок стал 10-м в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги. На его счету уже 6 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины и "Мехелена" Марьян Швед забил эффектный дебютный гол в чемпионате Бельгии.