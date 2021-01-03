Форвард збірної України забив іще один гол у чемпіонаті Туреччини. Відео

Нападник збірної України та "Коньяспора" Артем Кравець відзначився черговим голом у виїзному матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти "Хатайспора".

Наш співвітчизник відкрив рахунок у поєдинку на 33-й хвилині (на відео з 0:29). Він відгукнувся на передачу партнера з меж штрафного майданчика та пробив головою у протихід голкіперу.

Ще до перерви господарям вдалося повернутися в гру після красивого обвідного удару від Аарона Бупендзи. У другій половині нападнику "Хатайспора" вдалося зробити дубль і принести своїй команді мінімальну перемогу з рахунком 2:1. У самій кінцівці клуб Кравця був близьким до нічиєї, але гол "Коньяспора" був скасований після використання системи VAR (відеоасистента арбітра) через офсайд.

Перемога дозволила господарям тимчасово піднятися на п'яте місце і на відстань одного очка наблизитися до єврокубкової зони. Команда нашого співвітчизника йде в середині таблиці, займаючи 11-ту позицію з 19 пунктами після 15 матчів.

Для Кравця цей поєдинок став 10-м у нинішньому сезоні турецької Суперліги. На його рахунку вже 6 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України та "Мехелена" Мар'ян Швед забив ефектний дебютний гол у чемпіонаті Бельгії.