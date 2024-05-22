УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Финал Лиги Европы "Аталанта" – "Байер": на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
3,0 т.
Финал Лиги Европы 'Аталанта' – 'Байер': на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Уже сегодня пройдет решающая игра Лиги Европы - на поле "Авива Стейдиум" в Дублине "Аталанта" сразится против "Байера". Никто в начале сезона и не подумал бы, что именно эти две команды смогут не только добраться до финала, но и преодолеть стольких именитых соперников. Все детали игры и прогнозы читайте в материале OBOZ.UA.

Две команды с невероятной судьбой

Никто не верил – а они в финале. "Аталанта" и "Байер" - те клубы, на которые в начале сезона никто и не обращал внимания, потому что в турнире были "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Вильярреал". Однако – бергамаски на пути в финал вынесли "Ливерпуль", "Марсель" и "Спортинг"; фармацевты преодолели "Рому", "Вест Хэм" и "Фрайбург". Каждый из этих матчей можно посмотреть снова и снова, потому что каждый раз вы найдете какой-то момент для восхищения.

Финал Лиги Европы "Аталанта" – "Байер": на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Количество параллелей между сегодняшними финалистами действительно удивляет. Они существуют почти одинаковое количество лет – 116 итальянцы и 119 немцы – и за это время едва насобрали побед! "Байер" имеет 1 международный кубок, одну салатницу Второй лиги, один Кубок Германии и первый трофей Бундеслиги, который получил только в этом году. "Аталанта" также выигрывала Серию С, пять раз Серию В и однажды Кубок Италии. С международными трофеями у обоих все еще скромнее – и об этом дальше.

Возможность выиграть кубок впервые с начала столетия

Так уж совпало, что Лигу Европы могут выиграть команды, для которых успех на международной арене – давно забытое чувство. "Байер" последний раз выигрывал Кубок УЕФА еще в 1988 году. "Аталанта" забрала себе два международных трофея - Кубок Митропы (1985) и дважды турнир Виареджо (1969, 1993) - но они не столь значимы, как та же Лига Европы или даже Лига Конференций. Таким образом, за последние тридцать лет ни один из финалистов не одерживал победу в Европе!

Финал Лиги Европы "Аталанта" – "Байер": на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Итальянцы пробивались на международную арену тринадцать раз, темпы они набрали именно в последнее десятилетие. Сейчас – четырнадцатая попытка, имеющая большой шанс стать самой успешной. У немцев было три десятка заходов - из них только один удачный (в том же 88-м году). В 2002-м "Байер" невероятным скачком смог добраться до финала ЛЧ, но проиграл "Реалу" 1:2.

К чему здесь украинские клубы?

Дело в том, что результат финала напрямую влияет на участие украинских команд в еврокубках. За итальянцев будут болеть в Кривом Роге, за немцев – в Киеве. Давайте разбираться подробно.

От победителя финала будет зависеть, как далеко будут стартовать эти клубы. Сейчас "Динамо" попало во второй квалифай-раунд Лиги Чемпионов, им предстоит преодолеть 3 команды. Но киевляне вне посева, поэтому ждут сложных соперников, вроде "Славии" или "Фенербахче". Однако, если ЛЕ выиграет "Байер", то все изменится: бело-синие станут сеяными и будут ждать более простого соперника на этой стадии - "Лугано" или "Партизан".

Финал Лиги Европы "Аталанта" – "Байер": на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

А вот выигрыш "Аталанты" повлияет напрямую на "Кривбасс". Первый за десятки лет кубок у итальянцев переставит украинскую команду в плей-офф Лиги Европы, поэтому вместо двух клубов нужно будет преодолеть только один. Только для криворожцев нужны еще два условия: кроме Топ-4 для итальянцев, дортмундская "Боруссия" должна выиграть ЛЧ.

Обратите внимание, что возможен только один из сценариев: победа одного финалиста автоматически исключит преференции для одного из наших клубов. Но такой бонус точно будет не лишним, учитывая исторически плохие выступления украинцев в плей-офф.

Встреча противоположных стилей сделает финал более красивым

Вы не поверите, но вечером встретятся команды, которые ну очень любят забивать на последних минутах! О фарте "Байера" мы знаем по их спасению беспроигрышной серии и уже почти двух десятках игр с голами в добавленное время. Но и "Аталанта" фанатеет от поздних голов, особенно в период с 75-й до 85-й минуты. Потому финал встречи станет еще одним испытанием для обоих клубов.

Финал Лиги Европы "Аталанта" – "Байер": на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Но не только результативность под конец определяет стиль. Футболисты должны обратить особое внимание на защиту, ведь "Аталанта" будет традиционно давить левым флангом, где играет Скамакка; "Байер" будет строить игру на разрезных пасах, которыми так хорошо владеет Вирц. Относительно обороны, преимущество у итальянцев – 0,67 пропущенных голов против 0,83. Сделать последнюю линию надежной помогает Джимсити и Скальвини. Напротив, такую же роль будут выполнять Та и Коссону. Но сначала немцам нужно преодолеть центральную линию, где будет перегрызать пассовые линии меганадежный Пашалич. Итальянцы должны готовить правый фланг к взрывным подключениям Фримпонга и левый – к паре Джака-Гримальдо. Словом, на каждом кусочке поля ожидает красивейшая персональная борьба одних из лучших в этом сезоне футболистов.

Что говорят тренеры?

В этом матче у Алонсо есть возможность посоревноваться против настоящего мастодонта итальянского футбола – Гасперини. Кстати, сам Джан Пьеро заявил, что ждет битву.

"Мы понимаем, что играем против замечательной команды. Цифры и производительность, которую они показали за эти месяцы, говорят сами за себя. Однако мы также столкнулись со многими сильными клубами на нашем пути как в Италии, так и за рубежом. Наши болельщики многим пожертвовали , во всех аспектах этого слова. Мы всегда чувствуем их поддержку.
- Джан Пьеро Гасперини
Финал Лиги Европы "Аталанта" – "Байер": на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Алонсо более прагматичен – он понимает, что "Байер" фаворит встречи, но не хочет заранее приписывать себе выигрыш.

"Для меня победа в этом турнире будет очень много. Это будет напряженный матч против очень сложного соперника с понятными идеями, опытным тренером, который работает с командой уже долгое время, и отличными футболистами, которые уже много лет играют вместе. Мы будем играть, основываясь на наших идеях, нашем стиле и нашем энтузиазме. И будем надеяться на победу, но будем при этом бороться так, как мы всегда это делаем».
- Хаби Алонсо

Решающая игра на "Авива Стейдиум" стартует сегодня, в 22:00 по Киеву. Что-то прогнозировать – дело неблагодарное, поэтому давайте просто наслаждаться этим замечательным финалом и первым из трех в еврокубках!