Финал Лиги Европы 'Аталанта' – 'Байер': на кону – судьба украинских клубов, рекорд и мечта

Уже сегодня пройдет решающая игра Лиги Европы - на поле "Авива Стейдиум" в Дублине "Аталанта" сразится против "Байера". Никто в начале сезона и не подумал бы, что именно эти две команды смогут не только добраться до финала, но и преодолеть стольких именитых соперников. Все детали игры и прогнозы читайте в материале OBOZ.UA.

Две команды с невероятной судьбой

Никто не верил – а они в финале. "Аталанта" и "Байер" - те клубы, на которые в начале сезона никто и не обращал внимания, потому что в турнире были "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Вильярреал". Однако – бергамаски на пути в финал вынесли "Ливерпуль", "Марсель" и "Спортинг"; фармацевты преодолели "Рому", "Вест Хэм" и "Фрайбург". Каждый из этих матчей можно посмотреть снова и снова, потому что каждый раз вы найдете какой-то момент для восхищения.

Количество параллелей между сегодняшними финалистами действительно удивляет. Они существуют почти одинаковое количество лет – 116 итальянцы и 119 немцы – и за это время едва насобрали побед! "Байер" имеет 1 международный кубок, одну салатницу Второй лиги, один Кубок Германии и первый трофей Бундеслиги, который получил только в этом году. "Аталанта" также выигрывала Серию С, пять раз Серию В и однажды Кубок Италии. С международными трофеями у обоих все еще скромнее – и об этом дальше.

Возможность выиграть кубок впервые с начала столетия

Так уж совпало, что Лигу Европы могут выиграть команды, для которых успех на международной арене – давно забытое чувство. "Байер" последний раз выигрывал Кубок УЕФА еще в 1988 году. "Аталанта" забрала себе два международных трофея - Кубок Митропы (1985) и дважды турнир Виареджо (1969, 1993) - но они не столь значимы, как та же Лига Европы или даже Лига Конференций. Таким образом, за последние тридцать лет ни один из финалистов не одерживал победу в Европе!

Итальянцы пробивались на международную арену тринадцать раз, темпы они набрали именно в последнее десятилетие. Сейчас – четырнадцатая попытка, имеющая большой шанс стать самой успешной. У немцев было три десятка заходов - из них только один удачный (в том же 88-м году). В 2002-м "Байер" невероятным скачком смог добраться до финала ЛЧ, но проиграл "Реалу" 1:2.

К чему здесь украинские клубы?

Дело в том, что результат финала напрямую влияет на участие украинских команд в еврокубках. За итальянцев будут болеть в Кривом Роге, за немцев – в Киеве. Давайте разбираться подробно.

От победителя финала будет зависеть, как далеко будут стартовать эти клубы. Сейчас "Динамо" попало во второй квалифай-раунд Лиги Чемпионов, им предстоит преодолеть 3 команды. Но киевляне вне посева, поэтому ждут сложных соперников, вроде "Славии" или "Фенербахче". Однако, если ЛЕ выиграет "Байер", то все изменится: бело-синие станут сеяными и будут ждать более простого соперника на этой стадии - "Лугано" или "Партизан".

А вот выигрыш "Аталанты" повлияет напрямую на "Кривбасс". Первый за десятки лет кубок у итальянцев переставит украинскую команду в плей-офф Лиги Европы, поэтому вместо двух клубов нужно будет преодолеть только один. Только для криворожцев нужны еще два условия: кроме Топ-4 для итальянцев, дортмундская "Боруссия" должна выиграть ЛЧ.

Обратите внимание, что возможен только один из сценариев: победа одного финалиста автоматически исключит преференции для одного из наших клубов. Но такой бонус точно будет не лишним, учитывая исторически плохие выступления украинцев в плей-офф.

Встреча противоположных стилей сделает финал более красивым

Вы не поверите, но вечером встретятся команды, которые ну очень любят забивать на последних минутах! О фарте "Байера" мы знаем по их спасению беспроигрышной серии и уже почти двух десятках игр с голами в добавленное время. Но и "Аталанта" фанатеет от поздних голов, особенно в период с 75-й до 85-й минуты. Потому финал встречи станет еще одним испытанием для обоих клубов.

Но не только результативность под конец определяет стиль. Футболисты должны обратить особое внимание на защиту, ведь "Аталанта" будет традиционно давить левым флангом, где играет Скамакка; "Байер" будет строить игру на разрезных пасах, которыми так хорошо владеет Вирц. Относительно обороны, преимущество у итальянцев – 0,67 пропущенных голов против 0,83. Сделать последнюю линию надежной помогает Джимсити и Скальвини. Напротив, такую же роль будут выполнять Та и Коссону. Но сначала немцам нужно преодолеть центральную линию, где будет перегрызать пассовые линии меганадежный Пашалич. Итальянцы должны готовить правый фланг к взрывным подключениям Фримпонга и левый – к паре Джака-Гримальдо. Словом, на каждом кусочке поля ожидает красивейшая персональная борьба одних из лучших в этом сезоне футболистов.

Что говорят тренеры?

В этом матче у Алонсо есть возможность посоревноваться против настоящего мастодонта итальянского футбола – Гасперини. Кстати, сам Джан Пьеро заявил, что ждет битву.

"Мы понимаем, что играем против замечательной команды. Цифры и производительность, которую они показали за эти месяцы, говорят сами за себя. Однако мы также столкнулись со многими сильными клубами на нашем пути как в Италии, так и за рубежом. Наши болельщики многим пожертвовали , во всех аспектах этого слова. Мы всегда чувствуем их поддержку. - Джан Пьеро Гасперини

Алонсо более прагматичен – он понимает, что "Байер" фаворит встречи, но не хочет заранее приписывать себе выигрыш.

"Для меня победа в этом турнире будет очень много. Это будет напряженный матч против очень сложного соперника с понятными идеями, опытным тренером, который работает с командой уже долгое время, и отличными футболистами, которые уже много лет играют вместе. Мы будем играть, основываясь на наших идеях, нашем стиле и нашем энтузиазме. И будем надеяться на победу, но будем при этом бороться так, как мы всегда это делаем». - Хаби Алонсо

Решающая игра на "Авива Стейдиум" стартует сегодня, в 22:00 по Киеву. Что-то прогнозировать – дело неблагодарное, поэтому давайте просто наслаждаться этим замечательным финалом и первым из трех в еврокубках!