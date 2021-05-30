Финал Лиги чемпионов-2021: обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси"

Лондонский "Челси" одержал победу над соотечественниками из "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов-2021. "Аристократы" во второй раз в своей истории завоевали престижный трофей после триумфа в 2012 году.

Команды порадовали болельщиками достаточно интересным футболом, а единственный мяч был забит на 42-й минуте игры. Немецкий легионер "Челси" Кай Хаверц оказался один напротив вратаря соперников Эдерсона после паса из глубины поля.

Полузащитник лондонцев обыграл бразильского голкипера и отправил мяч в пустые ворота. Как ни старались игроки "Сити", 90 минут в составе которого провел украинец Александр Зинченко, сравнять счет, им это не удалось.

Видео дня

Вашему вниманию обзор финала Лиги чемпионов-2021.

"Манчестер Сити" – "Челси" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 42 Хаверц.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

"Челси" – Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хаверц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган (34), Рюдигер (57), Габриэл Жезус (88).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о планах УЕФА изменить формат плей-офф Лиги чемпионов.