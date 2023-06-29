ФИФА выплатила России 2,7 млрд рублей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Россия получила от ФИФА по программам развития футбола уже 2,7 млрд рублей (31 млн долларов). По условиям этой программы каждый последующий транш получается лишь тогда, когда потрачен предыдущий.

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"Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе – FIFA Forward. По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 млн долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 млн, которые будут направлены на проекты развития", - цитирует Митрофанова "РБ Спорт".

Генсек РФС добавил, что у него есть определенные переживания насчет того, что деньги перестанут приходить.

"В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений", - отметил Митрофанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) "вынести предупреждение украинцам" за требование исключить Россию из своего состава за допуск крымских команд к чемпионату РФ.

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