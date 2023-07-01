ФИФА собирается изменить правила футбола. Все подробности

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собираются изменить правила футбола, которые касаются положения "вне игры". В новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

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Сейчас правило офсайда выглядит так: "Игрок считается вне игры, если любая часть его тела, которой можно играть в футбол, находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и защитник".

Если нововведение примут, то для того, чтобы избежать офсайда, нападающему нужно будет просто находится на одной линии с последним игроком обороны. В качестве аргумента авторы новшества считают, что это позволит сделать футбол более динамичным и зрелищным.

Первоначально новые правила будут протестированы в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов, прежде оно перейдет в профессиональный футбол.

Этот подход в свое время продвигал бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер, а ныне директор ФИФА по развитию мирового футбола.

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