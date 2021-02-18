ФИФА опубликовала первый рейтинг сборных в 2021 году: где Украина

Сборная Украины сохранила 24-е место в первом рейтинге национальных команд 2021 года, опубликованный Международной федерацией футбола (ФИФА).

Как сообщается на официальном сайте организации, подопечные Андрея Шевченко имеют в своем активе 1521 балл и отстают на одну строчку от Австрии, которая является соперником нашей сборной в групповом турнире Евро-2020, на 10 очков. Нидерланды, которые являются фаворитами нашего квартета на чемпионате Европы, идут на 14-й позиции.

Изменения не коснулись и первой тройки лучших национальных команд. Бельгия сохранила лидерство с 1780 баллами, Франция (соперник Украины в отборе на ЧМ-2022) идет второй (1755), а Бразилия – третьей (1743).

Напомним, что следующие три матча подопечные Андрея Шевченко проведут в конце марта, когда сыграют с действующими чемпионами мира, Финляндией и Казахстаном в отборочной группе. Ранее в Украинской ассоциации футбола (УАФ) объявили о том, что в 2021 году наша национальная команда проведет как минимум 16 поединков в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тренерский штаб сборной Украины вошел итальянский аналитик, который имеет опыт работы в Серии А.