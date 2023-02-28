ФИФА назвала лучший гол 2022 года: его забил одноногий футболист. Видео шедевра

Польский футболист Марцин Олексы был назван автором лучшего гола 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). 35-летний игрок познаньской "Варты" в ноябре минувшего года отметился шедевральным забитым мячом в ворота жешувской "Стали".

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Олексы получил награду имени Ференца Пушкака на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоялась 27 февраля в столице Франции Париже, информирует официальный сайт ФИФА. Главной же особенность польского футболиста является то, что он выступает в чемпионате для людей с инвалидностью – у Марцина ампутирована одна нога.

В игре со "Сталью" Олексы удался феноменальный удар в падении через себя. "Мой товарищ сделал пас. Я увидел, что мяч приближается ко мне. Я всегда хотел забить красивый гол и попал в угол ворот. Я был очень счастлив", – прокомментировал эпизод сам польский футболист.

В голосовании Марцин опередил 10 претендентов на премию – в частности, гол французского нападающего Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-202 и точный удар бразильца Ришарлисона на том же турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Сергей Кривцов забил победный гол в первом же матче за свою новую команду "Интер Майами".

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