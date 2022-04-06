ФИФА готовит революцию в правилах футбола на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) может увеличить продолжительность проведения матчей уже чемпионата мира 2022 года на 10 минут – до 100. Таким образом в организации отреагировали на проблему с неэффективным использованием игрового времени.

Об этом со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает портал Football Italia. Отмечается, что Международный центр спортивных исследований провел изучения мачтей Лиги чемпионов и пришел к выводу, что в среднем чистое игровое время составляет не более 60% – то есть чуть менее часа.

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ФИФА намерена получить разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) – организации, которая может внести изменения в правила игры. Президент ФИФА подтвердил такие намерения, однако отказался рассказывать о вероятности такого развития событий уже на Мундиале в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу узнала возможных соперников на групповом этапе финальной части чемпионата мира 2022 года. При этом "желто-синим" еще предстоит провести стыковые матчи отборочного турнира первенства.