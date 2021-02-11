Фернандо Алонсо сбила машина. Чемпион Формулы-1 находится в больнице

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки по швейцарским дорогах недалеко от Лугано, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Команда Alpine Renault, в которую испанец перешел перед чемпионатом 2021 года, подтвердила информацию, что Алонсо сбила машина.

"Испанец был немедленно госпитализирован в местную больницу. Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждение зубов. Состояние пилота оценивается как стабильный. В ближайшее время он будет переведен в больницу Берна, где пройдет дальнейшие обследования", – говорится в заявлении.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Алонсо, двукратный чемпион мира Формулы-1 в составе Renault в 2005 и 2006 годах, рискует пропустить начало сезона 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года перспективный 17-летний немецкий велогонщик Ян Ридманн умер после ДТП.

Ридманн попал под машину во время тренировки недалеко от Нюрнберга. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу, где позже скончался от серьезной травмы головы.