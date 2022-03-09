Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий заявил, что у него была возможность уехать из Украины до начала военных действий, однако он ее категорически откинул. Бывший защитник "Днепра", "Шахтера" и "Карпат" не так воспитан и готов воевать за свою Родину.

Федецкий помнит, что Украина сделала его тем, кем он есть сейчас, поэтому в тяжелый момент он не может бросить свою страну. Артем пообещал стоять до конца, защищая землю до победы.

"Надо будет стрелять – будем стрелять. Если мо*кали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина на западе Украины. На востоке ребята их выжигают, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет", – сказал Федецкий в эфире ICTV.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после нападения России на Украину многие граждане нашей страны проявили инициативу и записались в ряды территориальной обороны ВСУ. Подобное решение приняли и некоторые мужчины из украинского шоу-бизнеса. Среди них, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, музыкант Александр Ярмак (YARMAK) и участник шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный.

4 марта бойцы территориальной обороны города Баштанка Николаевской области захватили ценный трофей.

Они "отжали" у путинских захватчиков самый современный российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Кроме упомянутого ЗРК, захваченного с полным боекомплектом, среди трофеев танки, машина связистов.