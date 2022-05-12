Федецкий дал идеальное название российским оккупантам. Видео

Бывший футболист сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Артем Федецкий стал героем студии перед матчем нашей сборной против "Боруссии", где высказался и о ситуации в стране. Федецкий с трудом смог сдержать эмоции, назвав в прямом эфире российских оккупантов п*дарасами.

Артем подчеркнул, что то, что сейчас происходит в Украине, где мы не можем в первую очередь полноценно жить, является настоящей трагедией.

"Я уже не говорю о футболе, потому что он далеко не на первом месте. Футбол и спорт объединяет, но сегодня нас объединило другое – беда, которая постучала в дверь нашей страны. Проклятые оккупанты... Я обещал, что не буду материться в эфире, это последний раз... П*дарасы сломали жизнь многим украинцам. Украли детство у наших детей, украли нормальную жизнь у наших родителей, наших матерей. Но это объединило нас как никогда", – признался бывший спортсмен.

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Федецкий с гордостью отметил, что про украинцев и про страну сейчас говорит весь мир.

"Сейчас герои абсолютно все. Те, что стоят на нулевой позиции. И конечно те, кто в тылу, кто в ТрО помогают, чем могут. Сперва было отчаяние, но затем я испытал гордость. Я горд украинцами. Впереди "матч" жизни для всего украинского народа. Мы обязательно победим", - подытожил Федецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч в Менхенгладбахе между местной "Боруссией" и сборной Украины завершился со счетом 2:1 в пользу "желто-синих" футболистов .