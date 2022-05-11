Сборная Украины по футболу выиграла первый матч 2022 года

Сборная Украины по футболу добыла победу в первом поединке 2022 года. Подопечные Александра Петракова в Менхенгладбахе со счетом 2:1 обыграли местную "Боруссию".

Стартовые минуты прошли при небольшом преимуществе немцев, которые поддавливали в верхнем блоке, стараясь максимально возвращать контроль мяча.

Однако счет открыли украинцы. На 9-й минуте, наши соотечественники эффектно перепасовываясь убежали в быструю атаку, отдав финальный пас на Михаила Мудрика. Футболист "Шахтера" смог обыграть голкипера, отправив мяч в пустые ворота.

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Победный счет продержался 4 минуты. Ефим Конопля не выдержал прессинга у своих ворот, при выходе из обороны его пас перехватил Конор Носс. 21-летний хавбек без особого труда прострелил Бущана.

До перерыва шел равный футбол, где обе команды имели шансы отличиться, однако зрители голов так и не увидели. Перед самым свистком "желто-синие" имели супер-шанс. Михаил Мудрик смог убежать в контратаку, стянув на себя несколько защитников и отдав пас на свободного Шапаренко. К сожалению динамовец не смог обыграть Зоммера.

Немцы смогли к концу нащупать наши относительные слабые места - правый фланг защиты и хозяева все чаще и чаще пытались именно оттуда угрожать воротам Бущана.

После перерыва "желто-синие" больше активничали и раз за разом создавали угрозы воротам соперника. Менхенгладбахцы отказались от активного прессинга. Обе команды стали играть совершенно по-разному. И Петраков отказался от 4-х защитников и подопечные Ади Хюттера изменили свой тактический рисунок на поле.

Развязка наступила на 82-й минуте, когда немцы потеряли мяч у своей штрафной, после нескольких коротких передач круглый снаряд оказался у Александра Пихаленка и 25-летний полузащитник "Днепра-1" с дальней дистанции забил свой дебютный гол за сборную.

"БОРУССИЯ" М – УКРАИНА – 1:2 (1:1)

Голы : 0:1 – Мудрик, 9, 1:1 – Носс, 14, 1:2 – Пихаленок, 82

"Борусия": Зоммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Эльведи, Носс, Райтц.

Украина: Бущан (Разник. 46), Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко (Пехаленок, 75), Мудрик (Булеца, 69), Шапаренко (Сирота, 79) Буяльский (Бондарь, 4 , Беседин (Гармаш, 69).

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этой игрой стадион "Боруссия Парк" вместе с украинской певицей Христиной Соловей фантастически исполнили гимн Украины.