Фантастика в один миллиметр. На ЧМ по футболу среди женщин случилась грандиозная сенсация. Видео

Женская сборная США по футболу впервые в истории не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира. На турнире, который с 20 июля по 20 августа проходит в Австралии и Новой Зеландии, "звездно-полосатые" по пенальти проиграли Швеции. Основное время завершилось со счетом 0:0.

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В серии послематчевых пенальти развернулась настоящая драма. Сперва наменитая футболистка мира и обладательница женского Золотого мяча Меган Рапино промахнулась по воротам. После этой встречи 38-летняя полузащитница объявила о завершении карьеры.

Решающий пенальти била нападающая шведок Лина Хуртиг. Вратарь сборной США Алисса Нейхер смогла отбить удар, но технология Goal-Line показал, что мяч пересек линию ворот на миллиметр.

Главный арбитр встречи Стефани Фраппар после сигнала от помощников VAR зафиксировала взятие ворот, чем шокировала Нейхер и всех американок.

Напомним, что США побеждали на двух предыдущих мундиалях в 2015 и 2019 годах.

В соцсетях позже появились фотографии из шведской раздевалки, где игроки рассматривают кадр от системы Goal-Line.

Шведские болельщики уже успели нарисовать фотожабу, прикрепив этот кадр к своему флагу.

В другом поединке 1/8 финала сборная Нидерландов со счетом 2:0 обыграла команду ЮАР.

Ранее в четвертьфинал вышли команды Испании и Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женская сборная Германии (№2 рейтинга ФИФА) впервые в истории не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира. Двукратные чемпионки мира, восьмикратные чемпионки Европы, чемпионки Олимпийских игр, трёхкратные бронзовые призёры Олимпийских игр завершили групповой этап на третьем месте.

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