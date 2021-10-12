Фанатов сборной России по футболу побили в Словении

После отборочного матча чемпионата мира-2022, в котором встречались сборные Словении и России, в Мариборе произошла стычка болельщиков. Несколько фанатов гостей подверглись нападению со стороны местных ультрас.

Об этом сообщает сайт "РИА Новости". Инцидент произошел возле стадиона "Людски врт", где пятеро россиян были избиты словенцами. Пишут, что один из гостей получил серьезные травмы: ушибы и даже переломы. Ему предлагали остаться в больнице, но он отказался от госпитализации. Полиция начала расследование.

После матча был прыжок со спины от местных.

Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre.

У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим. pic.twitter.com/07eYIQeD0i — Угодник (@UgodnikOnTour) October 12, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник Россия победила Словению, Германия выиграла группу: результаты матчей отбора на ЧМ-2022 11 октября.

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Это не первая драка между фанатами двух сборных. Вспоминают, что прошлый визит россиян в Марибор 18 ноября 2009 года ознаменовался двумя драками – до и после матча. Сам матч завершился победой хозяев со счетом 1:0, которые добыли путевку на ЧМ-2010 и лишили поездки в ЮАР соперника.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины сыграет в отборе на ЧМ-2022. OBOZREVATEL провеет онлайн Украина – Босния и Герцеговина.