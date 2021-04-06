Expert club Parimatch: старт сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовка к Евро-2020

8 апреля в PMHUB (Киев, ул. Иоанна Павла II, 5) состоится заседание Expert club Parimatch (начало - в 14.00).

Мероприятие, которое уже стало традиционным, раскрывает актуальные и интересные темы украинского футбола. Его гости - известные футбольные эксперты, игроки и функционеры. На этот раз они поделятся мыслями о старте национальной сборной команды Украины, официальным партнером которой является бренд Parimatch, в отборочной кампании Чемпионата мира 2022 в Катаре. А также обсудят планы команды Андрея Шевченко в подготовке к участию в финальной части Евро-2020.

Наша команда стартовала в квалификации к мундиалю тремя ничьими с одинаковым счетом 1:1. Одинаковый результат, однако с диаметрально противоположными эмоциями и ощущениями - сборная Украины добыла исторический зачетный балл во Франции, но потеряла ценные очки в домашних встречах с командами Финляндии и Казахстана.

Чего не хватило "сине-желтым" в мартовских квалификационных противостояниях для получения максимальных результатов: свежести основных игроков, психологии или травмированных Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки? Какие перспективы имеет украинская команда с тремя очками на старте отбора? И как главная команда страны готовиться к чемпионату Европы-2020, до которого осталось всего несколько месяцев?

Ответы на эти и ряд других актуальных вопросов дадут эксперты и специальные гости Expert club Parimatch, которые были непосредственными участниками в последних матчах национальной команды.

Представители СМИ, желающие принять участие онлайн в заседании Expert club Parimatch, должны прислать запрос на аккредитацию на media@uaf.ua.

Модератор мероприятия - пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Прямая трансляция мероприятия в 14:00 на YouTube-канале УАФ.