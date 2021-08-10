Чемпионат Европы-2020, который нам пришлось ждать целых пять лет, ушел в историю. 24 сильнейшие сборные вели свій спор на футбольных аренах 11 городов Старого Света. И спор этот порой был очень жарким.

Финальный матч был сыгран 11 июля на поле лондонского "Уэмбли" в присутствии 67 с половиной тысяч зрителей. В борьбе за звание чемпиона Европы сошлись сборные Англии и Италии. "Скуадра Адзурра" в далеком 1968 году выиграла "золото" третьего по счету чемпионата Европы. Представители же страны, которая подарила миру самую популярную игру, об этом пока только мечтали.

Напомню, уже на второй минуте решающего матча игрок "МЮ" Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории европейских финалов. Подопечные Роберто Манчини в начале второго тайма восстановили равновесие благодаря точному удару Леонардо Бонуччи. При этом игрок "Ювентуса" стал самым возрастным (34 года 71 день) голеадором финальных матчей.

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Этот счет продержался до конца второго тайма, и 30 дополнительных минут также победителя не определили. В послематчевых пенальти более удачливыми оказались итальянцы. Их тренер Роберто Манчини не скрывал слез радости. А его подопечные обнимали своего великолепного 22-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму, выигравшего послематчевую серию. К слову, именно вратаря "Скуадры Адзурры" назвали лучшим игроком турнира, а вот страж ворот сборной Англии Джордан Пикфорд получил приз лучшему вратарю чемпионата.

Три осечки англичан

Еще немного о финале. В серии пенальти англичане трижды подряд не смогли отправить мяч в сетку ворот. Сборная "Трех львов" стала первой в истории Евро командой, которая выиграла свою группу всего с двумя забитыми мячами в активе. Подопечные Гарета Саутгейта обыграли с одинаковым счетом – 1:0 – хорватов и чехов, а также сыграли вничью 0:0 с шотландцами.

Английские фаны верили в успех своей команды, и обратились к правительству, чтобы день после финала сделали выходным. Но не сложилось…

Англичанин Фил Фоден рассказал, что партнеры поддержали его идею сменить имидж в случае победы на Евро-2020. Накануне турнира хавбек "МанСити" сделал прическу в стиле Пола Гаскойна на Евро-1996. "Надеюсь, вы увидите нас с одинаковыми стрижками", – отметил футболист. Но и тут не срослось… При этом у сборной Англии был один из самых молодых составов на турнире (24,92 года – меньше, 24,58, только у турецкой команды).

Успешно выступив на стадионах Евро-2020, "Скуадра Адзурра" установила национальный рекорд – 34 матча без поражений. Прежнее достижение – 30 матчей – было установлено в период 1935-1939 гг. легендарной командой Витторио Поццо. Чемпиону в полуфинале и финале успех принесли послематчевые пенальти. Италия стала десятой в истории чемпионатов Европы командой, которая вышла из группы с максимальным результатом, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности (разница мячей – 7:0).

А судьи кто?

УЕФА доверил провести финальный матч бригаде арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Это был его четвертый матч на турнире. Со своими обязанностями он успешно справился, как, на мой взгляд, и его коллеги из 15 стран на других поединках. К сожалению, представителей украинской футбольной Фемиды на евросмотринах не было. Как и среди запасных арбитров-ассистентов из шести стран. Не было украинцев и среди арбитров VAR.

Впервые на мужском Евро работала арбитр-женщина. Француженка Стефани Фраппар выполняла обязанности четвертого рефери на нескольких поединках. Также несколько матчей отработала аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Раппаллини, которые попали на Евро в рамках программы обмена и соглашения о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Игра стоит свеч

Общий денежный фонд турнира – 371 миллион евро. Каждому из 24 участников гарантированы 9,25 миллиона вне зависимости от результата. За победу на групповом этапе полагались 1,5 миллиона, за ничью – 750 тысяч. За выход в 1/8 финала сборные дополнительно заработали по два миллиона евро, в ¼ финала – 3,25 миллиона, в ½ финала – 5 миллионов, финалист – 7 миллионов и победитель – 10 миллионов. Таким образом, "Скуадра Адзурра", показав максимальный результат, заработала 34 млн в евровалюте.

Размер же призовых которые УАФ поступят от УЕФА за выступление сборной Украины на Евро-2020, составят 10,75 миллионов евро.

Недолго держался рекорд

Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски, которому на момент матча с Испанией было 17 лет 246 дней, стал самым юным игроком в истории Евро. Предыдущий рекорд хавбека сборной Англии Джуда Беллингема, который сыграл против Хорватии в 17 лет 349 дней, продержался всего шесть суток.

Завидная скорострельность

В матче с Бельгией (1:2) датчанин Юсуф Поульсен отличился спустя 99 секунд после стартового свистка. Это самый ранний гол Евро-2020 и второй по скорости в истории финальных турниров. В данной номинации Поульсен на одну секунду опередил поляка Роберта Левандовски, который на ЧЕ-2016 распечатал ворота Португалии за полторы минуты. Рекорд же принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко – 67 секунд в игре с Грецией на Евро-2004.

Самый молодой среди коллег

Наш Андрей Шевченко оказался самым молодым среди тренеров команд-участниц Евро-2020 – на момент старта турнира 11 июня ему было 44 года 255 дней. В "молодежную" компанию тренерского корпуса чемпионата (те, кому еще нет 50-ти) вместе с Андреем Николаевичем входили Игор Ангеловски (Северная Македония) – 45 лет 9 дней, Роберт Пейдж (Уэльс) – 46 лет 281 день, Роберто Мартинес (Бельгия) – 47 лет 333 дня, Штефан Таркович (Словакия) – 48 лет 113 дней и Каспер Хьюлманд (Дания) – 49 лет 63 дня.

На противоположном возрастном полюсе находится наставник сборной Турции Шенол Гюнеш, которому 1 июня исполнилось 69 лет. К нему "примыкают" Фернандо Сантуш (Португалия) – 66 лет 244 дня и Йоахим Лев (Германия) – 61 год 98 дня.

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Друзья, вот некоторые интересные цифры и факты Евро-2020, о которых вы, возможно, не знали. Следующие евросмотрины через четыре года. Но, повторюсь, от футбола не уйти, от него нет спасения. 2022-й – год чемпионата мира в Катаре. Пока за участие в его финальном турнире идет напряженный отбор, в котором участвует и сборная Украины. Пожелаем ей успеха.

Любите футбол, и пусть побеждают ваши любимые команды. Здоровья и успехов вам!

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