Евро-2020: лидер сборной Украины рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко выразил надежду на то, что уже со следующей недели приступит к полноценным тренировкам.

В комментарии пресс-службе "горняков" сам футболист, который в последний раз выходил на поле еще 21 февраля, отметил, что его беспокоила старая травма колена.

"Год назад мне сделали операцию. Последствия этой операции из-за нагрузок – то, что сейчас у меня с коленом. Сейчас вроде бы все нормально. Скажем, как раньше уже не будет, потому что была операция. Но в принципе колено дает мне все делать, я не чувствую дискомфорта. Если все будет так, как я себя чувствую сейчас, то надеюсь, что с понедельника смогу работать в полную силу и готовиться к ближайшим играм. Но со стопроцентной уверенностью сказать не могу. Никто не знает, как будет вести себя колено уже в период футбольных нагрузок", – сказал Степаненко.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о возможном неучастии Тараса в Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сыграла вничью с Францией в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022. Наша команда в следующей игре 28 марта сразится с Финляндией.