Евро-2020 28 июня: где смотреть, расписание трансляций и календарь

На чемпионате Европы по футболу в понедельник, 28 июня, продолжится стадия плей-офф. Поединки состоятся в Дании и Румынии.

Программа игрового дня начнется с матча в Копенгагене, где на "Паркен Стэдиум" Хорватия попытается сотворить сенсацию в матче с Испанией. В 22:00 на поле "Арены Националэ" в Бухаресте выйдут Франция и Швейцария.

Вашему вниманию расписание игрового дня.

Евро-2020. 1/8 финала

Хорватия – Испания, 19:00

"Паркен Стэдиум" (Копенгаген).

Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1"

Видео дня

Главный арбитр – Джюнейт Чакыр (Турция)

(победитель сыграет с лучшим в паре Франция / Швейцария)

Франция – Швейцария, 22:00

"Арена Националэ" (Бухарест).

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Главный арбитр – Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

(победитель сыграет с лучшим в паре Хорватия / Испания)

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 июня, свою игру на ЧЕ проведет и Украина. Подопечные Шевченко сразятся со Швеции. Уже опубликованы прогноз букмекеров и расписание телетрансляций этой игры.

Именно шведы и вывели нашу команду в плей-офф с третьего места.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".