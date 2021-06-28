Евро-2020 28 июня: где смотреть, расписание трансляций и календарь
На чемпионате Европы по футболу в понедельник, 28 июня, продолжится стадия плей-офф. Поединки состоятся в Дании и Румынии.
Программа игрового дня начнется с матча в Копенгагене, где на "Паркен Стэдиум" Хорватия попытается сотворить сенсацию в матче с Испанией. В 22:00 на поле "Арены Националэ" в Бухаресте выйдут Франция и Швейцария.
Вашему вниманию расписание игрового дня.
Евро-2020. 1/8 финала
Хорватия – Испания, 19:00
"Паркен Стэдиум" (Копенгаген).
Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1"
Главный арбитр – Джюнейт Чакыр (Турция)
(победитель сыграет с лучшим в паре Франция / Швейцария)
Франция – Швейцария, 22:00
"Арена Националэ" (Бухарест).
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Главный арбитр – Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)
(победитель сыграет с лучшим в паре Хорватия / Испания)
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 июня, свою игру на ЧЕ проведет и Украина. Подопечные Шевченко сразятся со Швеции. Уже опубликованы прогноз букмекеров и расписание телетрансляций этой игры.
Именно шведы и вывели нашу команду в плей-офф с третьего места.
Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".